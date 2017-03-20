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В Пензе отмечается избыток магазинов, поэтому потребности в киосках нет — Ольга Жовтяк

11:31 | 20.03.2017 | Общество

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Нормативы минимальной обеспеченности населения стационарными торговыми объектами, а также их площадью на 1 тыс. человек жителей значительно превышены в Пензе — от 44% до 200%, поэтому потребности в киосках и павильонах не наблюдается. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

В Пензе отмечается избыток магазинов, поэтому потребности в киосках нет — Ольга Жовтяк

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На самом деле в Пензе очень хорошо развита стационарная торговля. Есть более 2 тыс. магазинов, свыше 100 торговых центров. Предприятия торговли есть практически у каждого дома. Также активно развивается ярмарочная торговля. В другие города приезжаем — зачастую нет такого, что в каждом из двух–трех домов обязательно есть магазин. Превышение норматива это как раз подтверждает», — сказала она в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной.

Ольга Жовтяк добавила, что по сравнению с 1990-ми годами, когда в Пензе была установлена основная часть нестационарных торговых объектов, ситуация коренным образом изменилась.

«Необходимости в нестационарной торговли нет: как у потребителя, который заинтересован в качестве продукции и услуг, так и у муниципалитета, который выступает за сохранение архитектурной ценности города», — подчеркнула она.

Полная версия интервью с Ольгой Жовтяк будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в ближайшее время.
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