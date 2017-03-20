Жительница Пензы подала заявление на розыск дочери, которую незаконно удерживает бабушка Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Жительница Пензы подала в правоохранительные органы заявление о розыске своей 4-летней дочери, которую незаконно удерживает бабушка. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Елены Столяровой о результатах деятельности в 2016 году, который опубликован на сайте Законодательного собрания Пензенской области.

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В нем отмечается, что женщина ранее дала согласие на временную опеку своей матери, так как уезжала на работу в Москву. Затем она вернулась в Пензу и устроилась на работу по специальности. Мать написала заявление о прекращении опеки, но бабушка подала иск о несогласии с решением органов опеки, который суд оставил без рассмотрения.

В докладе поясняется, что бабушка решила провести независимую психолого-педагогическую экспертизу на предмет эмоциональной привязанности ребенка к ней и к родной матери.

Пожилая женщина до сих пор незаконно удерживает ребенка своей дочери, не давая ей возможности видеться с девочкой.

По мнению омбудсмена, для детей такие ситуации являются стрессом, но взрослые бескомпромиссны в своих конфликтных амбициях.

Планируется, что Елена Столярова выступит с докладом на очередной 42-й сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая пройдет во вторник, 28 марта.