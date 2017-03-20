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На улице 40 лет Октября в Пензе демонтированы киоски «Прием вторсырья» и «Пиломатериалы»

15:20 | 20.03.2017 | Общество

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Собственник демонтировал два нестационарных объекта — павильон «Прием вторсырья» и «Пиломатериалы», которые располагались на земельном участке по адресу: Пенза, улица 40 лет Октября, 33.

На улице 40 лет Октября в Пензе демонтированы киоски «Прием вторсырья» и «Пиломатериалы»

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, предпринимательская деятельность здесь осуществлялась около года. Нарушения земельного законодательства и правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в Пензе были установлены в ходе плановой проверки отдела муниципального земельного контроля городской администрации.

После этого было направлено письмо в адрес управления Росреестра по Пензенской области с целью проведения внеплановой проверки в отношении пользователя земельного участка.

По данному факту сотрудник полиции составил административный протокол за ведение незаконной предпринимательской деятельности, а представитель администрации Первомайского района Пензы — за нарушение правил благоустройства.

Затем собственник земельного участка был приглашен в районную администрацию для беседы о необходимости наведения порядка на принадлежащем ему земельном участке, а также о демонтаже нестационарных объектов, установленных лицами, занимающимися незаконной предпринимательской деятельностью. В итоге принятые меры привели к желаемому результату.
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