На улице 40 лет Октября в Пензе демонтированы киоски «Прием вторсырья» и «Пиломатериалы» Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Собственник демонтировал два нестационарных объекта — павильон «Прием вторсырья» и «Пиломатериалы», которые располагались на земельном участке по адресу: Пенза, улица 40 лет Октября, 33.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, предпринимательская деятельность здесь осуществлялась около года. Нарушения земельного законодательства и правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в Пензе были установлены в ходе плановой проверки отдела муниципального земельного контроля городской администрации.

После этого было направлено письмо в адрес управления Росреестра по Пензенской области с целью проведения внеплановой проверки в отношении пользователя земельного участка.

По данному факту сотрудник полиции составил административный протокол за ведение незаконной предпринимательской деятельности, а представитель администрации Первомайского района Пензы — за нарушение правил благоустройства.

Затем собственник земельного участка был приглашен в районную администрацию для беседы о необходимости наведения порядка на принадлежащем ему земельном участке, а также о демонтаже нестационарных объектов, установленных лицами, занимающимися незаконной предпринимательской деятельностью. В итоге принятые меры привели к желаемому результату.