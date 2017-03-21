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В семи сельсоветах под Пензой выявлены нарушения земельного законодательства

10:28 | 21.03.2017 | Общество

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Главы администраций Старокаменского, Большееланского, Саловского, Ленинского, Богословского, Оленевского, Ермоловского и Воскресеновского сельсоветов Пензенской области привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения требований земельного законодательства.

В семи сельсоветах под Пензой выявлены нарушения земельного законодательства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, на официальных сайтах администраций сельсоветов не были опубликованы протоколы о рассмотрении заявок и результатах проведения аукционов по продаже земельных участков, что привело к нарушению прав неограниченного круга лиц на получение информации в открытом доступе.

«Имели место нарушения сроков подачи заявок по извещениям о намерении участвовать в аукционе, требований к указанию в извещениях всех необходимых данных. Администрациями сельсоветов в ряде случаев гражданам направлялись некорректные ответы о результатах рассмотрения их заявлений о предоставлении земельных участков и предварительном согласовании, неправильно устанавливались основания для отказа, нарушались сроки рассмотрения таких заявлений», — пояснила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, это является грубым нарушением норм земельного законодательства, которое в последующем могло повлечь ущемление прав заинтересованных лиц, желающих приобрести участки.

«Нарушения устранены», — отметила собеседница агентства.
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