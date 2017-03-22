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Шесть команд примут участие в очном этапе фестиваля «KinnoFest» в Пензе

08:35 | 22.03.2017 | Общество

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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Шесть команд из Пензы, Владимира, Санкт-Петербурга, Москвы и Ижевска примут участие в очном этапе VI всероссийского молодежного фестиваля научно-популярного фильма «KinnoFest», который пройдет с 28 по 31 марта.

Шесть команд примут участие в очном этапе фестиваля «KinnoFest» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего на заочный этап было представлено 19 работ из семи регионов России.

В 2017 году темой фестиваля станут «Лаборатории инноваций». Участникам предстоит за два дня создать научно-популярные фильмы о деятельности бизнес-инкубаторов и технопарков Пензы. Команды должны показать, как в Пензе поддерживают малый бизнес и продемонстрировать успешные примеры резидентов «Лабораторий инноваций».

Церемония открытия фестиваля состоится 28 марта в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, где в ходе жеребьевки каждая команда выберет кейс с заданием.

В первый день участники встретятся с представителями организаций, изучат информацию о них и создадут сценарии будущих фильмов. Второй день команды проведут в бизнес-инкубаторах и технопарках, где им предстоит отснять видео-материал для будущего фильма, после чего участников ждет «монтажная ночь».

Оценивать работы участников будут члены жюри. В его состав вошли руководитель телецентра Школьной лиги «Роснано», почетный работник образования РФ Ирина Дуленина, директор пензенского филиала Союза кинематографистов России Светлана Старостина, руководитель ТВ-студии «Репортер», продюсер кино Елена Гликман, режиссер Станислав Демченко и генеральный директор телерадиохолдинга АТВ Илья Ермолаев.

31 марта в 11.00 состоится официальное закрытие фестиваля, в ходе которого зрителям продемонстрируют созданные фильмы, после чего члены жюри озвучат результаты, сообщается на сайте программы «1000-list-nick».
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