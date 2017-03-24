В Пензе обсудили развитие велоинфраструктуры и исторической части города Общество Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Развитие велоинфраструктуры и центральной исторической части города стало главной темой совещания, которое провел мэр Пензы Виктор Кувайцев утром в пятницу, 24 марта. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В нем приняли участие вице-мэр Ирина Ширшина, начальник управления градостроительства и архитектуры города Магомед Агамагомедов, главный архитектор Пензы Зуфар Зиятдинов и начальник отдела городского дизайна и среды Сергей Петров. По итогам обсуждения Виктор Кувайцев поручил Ирине Ширшиной обобщить все высказанные на встрече предложения по развитию велоинфраструктуры и исторической части города для дальнейшей разработки проектов, которые смогут заинтересовать инвесторов. «Чтобы развивать город, нужны интересные проекты», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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