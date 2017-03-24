16:07:32 Пятница, 24 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Круглый стол, посвященный перспективам развития исторической части Пензы

В Пензе обсудили развитие велоинфраструктуры и исторической части города

10:55 | 24.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Развитие велоинфраструктуры и центральной исторической части города стало главной темой совещания, которое провел мэр Пензы Виктор Кувайцев утром в пятницу, 24 марта.

В Пензе обсудили развитие велоинфраструктуры и исторической части города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем приняли участие вице-мэр Ирина Ширшина, начальник управления градостроительства и архитектуры города Магомед Агамагомедов, главный архитектор Пензы Зуфар Зиятдинов и начальник отдела городского дизайна и среды Сергей Петров.

По итогам обсуждения Виктор Кувайцев поручил Ирине Ширшиной обобщить все высказанные на встрече предложения по развитию велоинфраструктуры и исторической части города для дальнейшей разработки проектов, которые смогут заинтересовать инвесторов.

«Чтобы развивать город, нужны интересные проекты», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Пензе врачам удалось сохранить мужчине три отчлененных пальца из четырех Пензенская область имеет хороший потенциал для развития туризма — Олег Ягов
Защитные зоны приводят к «омертвлению» центра Пензы — Сергей Герасимов Пензенские прокуроры с начала года выявили более 150 сайтов о наркотиках
Михаил Торгашин участвует в заседании коллегии Минпромторга в Москве Иван Белозерцев призвал строить в Пензе здания, которые будут радовать глаз
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама