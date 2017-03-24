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Иван Белозерцев призвал строить в Пензе здания, которые будут радовать глаз

14:11 | 24.03.2017 | Общество

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Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал представителей архитектурных мастерских, проектных институтов и застройщиков при возведении жилых домов и объектов соцкультбыта в Пензе уделять внимание не только их функциональности, но и привлекательному внешнему виду.

Иван Белозерцев призвал строить в Пензе здания, которые будут радовать глаз

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, здания, особенно в центре города, должны радовать глаз.

«Я думаю, что такая возможность есть, тем более технологии сегодня это позволяют», — отметил глава региона в ходе круглого стола, посвященного перспективам развития центральной исторической части города, который состоялся в областном правительстве в пятницу, 24 марта.

Иван Белозерцев предложил пензенским специалистам изучить положительный опыт других городов.

«В каждом регионе, в каждом областном центре есть что-то яркое, нестандартное, что подчеркивает какой-то шарм, если можно так назвать, в архитектуре», — сказал он.
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