Иван Белозерцев призвал строить в Пензе здания, которые будут радовать глаз Общество

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал представителей архитектурных мастерских, проектных институтов и застройщиков при возведении жилых домов и объектов соцкультбыта в Пензе уделять внимание не только их функциональности, но и привлекательному внешнему виду.

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По его словам, здания, особенно в центре города, должны радовать глаз.

«Я думаю, что такая возможность есть, тем более технологии сегодня это позволяют», — отметил глава региона в ходе круглого стола, посвященного перспективам развития центральной исторической части города, который состоялся в областном правительстве в пятницу, 24 марта.

Иван Белозерцев предложил пензенским специалистам изучить положительный опыт других городов.

«В каждом регионе, в каждом областном центре есть что-то яркое, нестандартное, что подчеркивает какой-то шарм, если можно так назвать, в архитектуре», — сказал он.