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В Пензе проработают вопросы соцобслуживания инвалидов и пенсионеров с судимостью

10:50 | 29.03.2017 | Общество

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Минтруд Пензенской области, региональное управление ФСИН России и органы соцзащиты выработают единый алгоритм действий в сфере социального обслуживания инвалидов и пожилых граждан, освобождаемых из мест лишения свободы. Такое решение принято по итогам встречи, состоявшейся в управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

В Пензе проработают вопросы соцобслуживания инвалидов и пенсионеров с судимостью

Фото: Trud.pnzreg.ru

В центре внимания на ней были проблемы социального и бытового устройства данной группы лиц, утративших связи в обществе и не имеющих постоянного места жительства.

Согласно озвученным данным, мероприятия по соцреабилитации осуществляются в соответствии с госпрограммой «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014–2020 годах».

Комментируя принимаемые меры, в пресс-службе Минтруда региона пояснили, что в текущем году в рамках этой программы организовано питание лиц, освобожденных из мест лишения свободы и проживающих в учреждении «Дом ночного пребывания». На эти цели в бюджете Пензенской области предусмотрено около 1,5 млн. рублей.
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