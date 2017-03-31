В 2016 году в Пензе отремонтировано более 450 тыс. кв. метров дорог Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Работы по ремонту проезжих частей дорог в Пензе в 2016 году осуществлялись на 53 объектах общей площадью 455 тыс. кв. метров. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом о результатах деятельности администрации за минувший год в ходе 32-й очередной сессии гордумы в пятницу, 31 марта.

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«Была продолжена [в 2016 году] реализация в сфере дорожного хозяйства таких проектов, как реконструкция улицы Антонова; капитальный ремонт автомобильной дороги – подъезд к микрорайону «Заря» от федеральной автомобильной дороги М5 «Урал». Начаты работы по капитальному ремонту Свердловского путепровода», — сказал он.

По словам Виктора Кувайцева, одним из примеров по комплексному подходу к реконструкции улично-дорожной сети в Пензе может служить обновленная улица Измайлова.

Кроме того, мэр напомнил, что при поддержке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в прошлом году была разработана концепция и начаты работы по капитальному ремонту Набережной реки Суры, по обустройству новой лестницы ко дворцу детского и юношеского творчества от улицы Бекешской, а также выполнено благоустройство Олимпийской аллеи и сквера «Семейный».