В Пензе гендиректор «Доступного жилья» оштрафован за водоснабжение домов без лицензии Общество

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Первомайского районного суда, которым признано законным постановление управления регионального Росприроднадзора о привлечении генерального директора ООО «Доступное жилье» к административной ответственности за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

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«ООО «Доступное жилье» имеет лицензию на право пользования недрами для геологического изучения с целью поисков и оценки подземных вод на участке, расположенном по адресу: улица Зеленодольская, 53, 63. Однако компания использует артезианскую скважину для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения без соответствующей лицензии. Вода из этой скважины поступает в многоквартирные дома №№65, 66, 67, 59А на улице Зеленодольской», ― сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что, согласно исследовательским данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в питьевой воде отмечалось превышение микробиологических показателей по содержанию общих колиформных бактерий в месте водозабора.

«Согласно выводам судов, пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией, может привести к возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан», ― добавила собеседница агентства.