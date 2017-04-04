В Пензе пройдет городской форум отцов Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Городской форум отцов пройдет в центре технологического образования Пензы в предстоящий четверг, 6 апреля.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, начало мероприятия намечено на 15.00.

В его рамках будет организована работа нескольких интерактивных площадок. Будут действовать консультационный центр «Семейный бюджет», студия красоты «Стильный папа» и «Арт-центр».

Также будут работать мастерские «Наш автомобиль», «Мастер-слесарь», «Электричество в нашем доме», «Высокие технологии», «Папа — мастер-токарь», а также кулинарная площадка «Готовимся к Пасхе», медицинская лаборатория «Папа-доктор» и студия «IT-эксперт».

Затем мероприятие продолжит заседание круглого стола «Роль отца в социализации ребенка», где будут рассмотрены вопросы нравственного воспитания ребенка и место мужчин в формировании здоровья и организации досуга детей.

По итогам форума будет принята резолюция.

Областной форум «Советов отцов» пройдет в конце апреля. На нем будут подведены итоги работы муниципальных форумов.