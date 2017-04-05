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Проведение санитарных пятниц в Пензе дает положительные результаты — Юрий Ильин

09:41 | 05.04.2017 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Проведение санитарных пятниц в Пензе дает положительные результаты. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе совещания, состоявшегося в среду, 5 апреля.

Проведение санитарных пятниц в Пензе дает положительные результаты — Юрий Ильин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он доложил о том, как проходит месячник по благоустройству в целом по городу и по районам.

По его словам, регулярное проведение санитарных пятниц на прилегающих территориях силами трудовых коллективов предприятиях и учреждениях города дает положительные результаты.

Юрий Ильин предложил продолжить эту практику.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на проблемы, которые необходимо решать в рамках месячника по благоустройству.

«Город убирается, это видно, но жители подсказывают нам, где еще требуется навести порядок. Нужно прислушиваться к предложениям жителей и оперативно реагировать», — цитирует главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.
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