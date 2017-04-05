В Пензе предприниматель оштрафован за продажу пищевых добавок под видом водки «Пшеничная» Общество

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей назначено индивидуальному предпринимателю в Пензе, который признан Роспотребнадзором виновным в нарушении технических регламентов.

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«В управление поступила информация о реализации в торговой сети пищевых добавок, имитирующих высокоградусные напитки. На ее основании в отношении индивидуального предпринимателя была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой на складе установлен факт хранения пищевой продукции с наименованием «Пищевая добавка — ароматизатор спиртосодержащая «Пшеничная» крепостью 40% в количестве 12 тыс. 600 бутылок», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что образцы данной продукции были отобраны для проведения комплексной экспертизы.

«Согласно заключению эксперта, пищевая добавка не соответствует требованиям технического регламента в части ее маркировки — по способу нанесения даты изготовления, неполноте данных при указании места нахождения изготовителя, отсутствию рекомендаций и ограничений по использованию, достоверных сведений состава о функциональном предназначении, несоответствию содержимого продукции наименованию, недостоверности сведений о нормативном документе. Также нарушения выявлены в части обязательного требования о том, что маркировка должна быть легко читаемой и понятной потребителю, наличия сведений, вводящих потребителей в заблуждение в силу заведомо используемого сходства с другой пищевой продукцией — цветовое оформление сходно до степени смешения с этикеткой, используемой для маркировки водки «Пшеничная», — добавили в управлении.

В пресс-службе отметили, что, не согласившись с постановлением управления Роспотребнадзора по региону, предприниматель обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным и отмене.

«Решением Арбитражного суда индивидуальному предпринимателю отказано в удовлетворении заявленного требования», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.