По итогам месячника по благоустройству районы Пензы поощрят премиями Общество

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Денежные премии предусмотрены для отличившихся представителей районов Пензы по итогам месячника по благоустройству. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Район, занявший первое место по итогам месячника по благоустройству, получит премию в размере 100 тыс. рублей, за второе место — 75 тыс. рублей, за третье — 50 тыс. рублей», — сказал он в ходе совещания в городской администрации в четверг, 6 апреля.

Виктор Кувайцев поставил задачу активизировать работу по санитарной уборке города и вывозу мусора.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, премии, о которых шла речь на совещании, получат администрации районов Пензы, которые в свою очередь распределят их среди наиболее активных предприятий и организаций.