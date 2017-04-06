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По итогам месячника по благоустройству районы Пензы поощрят премиями

09:50 | 06.04.2017 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Денежные премии предусмотрены для отличившихся представителей районов Пензы по итогам месячника по благоустройству. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

По итогам месячника по благоустройству районы Пензы поощрят премиями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Район, занявший первое место по итогам месячника по благоустройству, получит премию в размере 100 тыс. рублей, за второе место — 75 тыс. рублей, за третье — 50 тыс. рублей», — сказал он в ходе совещания в городской администрации в четверг, 6 апреля.

Виктор Кувайцев поставил задачу активизировать работу по санитарной уборке города и вывозу мусора.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, премии, о которых шла речь на совещании, получат администрации районов Пензы, которые в свою очередь распределят их среди наиболее активных предприятий и организаций.
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