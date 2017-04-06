В Пензе пройдет межрайонный этап фестиваля «Успешная семья» Общество

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Межрайонный этап фестиваля-конкурса «Успешная семья» пройдет во дворце детского и юношеского творчества Пензы в предстоящую пятницу, 7 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем примут участие восемь семей.

Пензу представят: семья Николиных из Железнодорожного района, семья Бекреневых из Ленинского района, семья Аграфоновых из Октябрьского района и семья Милюковых из Первомайского района.

Семьи Исаевых, Кораблевых, Польдяевых будут защищать честь Бессоновского, Пензенского и Шемышейского районов соответственно, а семья Трушниных — города Заречного.

Начнется мероприятие с мастер-классов. Затем творческая группа фестиваля-конкурса попытается найти медийный образ современной семьи. В качестве содержательного критерия отбора выступят семейные традиции, памятные события, система взаимоотношений участников, которые они представят в конкурсе визиток.

Кроме того, участники продемонстрируют умение сохранять образ семьи в творческом тонусе в конкурсе «Витамины-антирутины».

Семьи, занявшие по итогам фестиваля первое и второе места, примут участие в финале, который пройдет 28 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.