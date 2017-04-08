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В Пензе благоустроят сквер «Три гвоздики»

11:35 | 08.04.2017 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику управления градостроительства и архитектуры Магомеду Агамагомедову и главе администрации Ленинского района города Надежде Москвитиной проработать план благоустройства сквера «Три гвоздики».

В Пензе благоустроят сквер «Три гвоздики»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе субботника, 8 апреля, Виктор Кувайцев провел рабочее совещание на улице Карпинского.

Ожидается, что план обновления благоустройства сквера «Три гвоздики» будет подготовлен в ближайшее время, чтобы ко Дню Победы все необходимые работы были выполнены.

«Нам нужно спланировать так, чтобы получился единый ансамбль скверов от проспекта Победы до проспекта Строителей: памятник Победы, сквер Бессмертного полка, сквер «Три гвоздики», посвященный 35-летию Победы и сквер от торгового центра «Метро» до путепровода по проспекту Строителей», ― цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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