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В Пензе лидеру «бековских затворников» продлен срок лечения в психбольнице

10:02 | 12.04.2017 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы поддержал ходатайство главного врача областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова о продлении еще на 6 месяцев принудительного лечения в стационаре Петра Кузнецова — бывшего идейного вдохновителя религиозной группы, на протяжении полугода укрывавшейся под землей в Бековском районе в ожидании «конца света».

В Пензе лидеру «бековских затворников» продлен срок лечения в психбольнице

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, ходатайство главврача было удовлетворено 6 апреля.

Петр Кузнецов являлся духовным лидером 35 членов религиозной группы, которые спустились в пещеру близ села Никольское Бековского района Пензенской области в ожидании апокалипсиса в ноябре 2007 года.

В конце марта – начале апреля из-за обвалов грунта добровольное подземное заточение покинули 24 затворника. Две женщины из числа религиозной группы скончались в укрытии. В середине мая пещеру покинули оставшиеся девять затворников, после чего 20 мая она была взорвана.

Петру Кузнецову предъявлено обвинение по двум статьям: ч. 1 ст. 239 УК РФ «Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью» и ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Пять книг, написанных Петром Кузнецовым, попали в федеральный список экстремистских материалов, опубликованный Минюстом России в конце июля 2008 года.

По решению Бековского районного суда Пензенской области в августе 2008 года лидер затворников был направлен на принудительное лечение. Его срок по заключению врачей неоднократно продлевался.
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