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В Пензе за год автобусы и троллейбусы перевезли почти 40 млн. пассажиров

15:53 | 12.04.2017 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. 38 млн. 882 тыс. 710 пассажиров перевезены автобусами большого класса и троллейбусами в Пензе в 2016 году. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи администрации города Максим Иванкин.

В Пензе за год автобусы и троллейбусы перевезли почти 40 млн. пассажиров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2015 году было перевезено 38 млн. 762 тыс. 250 пассажиров», — отметил он в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности, состоявшегося в среду, 12 апреля.

Максим Иванкин подчеркнул, что в 2016 году наблюдалась стабилизация пассажиропотока и его рост на 0,3%.

«В настоящее время маршрутная сеть городского пассажирского транспорта включает в себя 65 муниципальных маршрутов, из которых семь — троллейбусных, шесть маршрутов автобусов большого класса и 52 маршрута автобусов малого класса», — уточнил начальник управления.

Он добавил, что максимально на линии работали 131 автобус большого класса, 65 троллейбусов и примерно 900 автобусов малого класса.
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