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Мэр Пензы дал ряд поручений по благоустройству Олимпийской аллеи

13:25 | 14.04.2017 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений по благоустройству Олимпийской аллеи в ходе выездного совещания в пятницу, 14 апреля.

Мэр Пензы дал ряд поручений по благоустройству Олимпийской аллеи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, он указал ответственным лицам на необходимость уборки прошлогодней листвы.

«Нужно провести работы по очистке аллеи от осенней листвы, чтобы территория, которую в прошлом году мы засадили газонной травой, имела ухоженный вид», — отметил мэр.

Также Виктор Кувайцев поручил обустроить откосы вдоль дорожек, выложенных брусчаткой.

Информируя главу городской администрации о планах по дальнейшему благоустройству территории, директор центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Елена Савельева сообщила, что намечено установить знаки, разграничивающие велосипедную и пешеходную зоны.

«Знаки будут помогать определять направление движения, подскажут правила поведения на Олимпийской аллее — что делать разрешается, а что запрещено», — цитирует руководителя ЦПКиО пресс-служба мэрии.
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