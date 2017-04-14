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В Пензе молодые активисты РГО убрались на улице Карпинского

14:21 | 14.04.2017 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Члены Русского географического общества, сотрудники администрации Ленинского района, учащиеся школ №18 и №52, а также студенты Пензенского государственного университета приняли участие в акции «Зеленая волна» – за чистый лес!» в пятницу, 14 апреля.

В Пензе молодые активисты РГО убрались на улице Карпинского

Фото: пресс-служба пензенского отделения РГО

Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, неравнодушные жители очистили от мусора участок леса на улице Карпинского, вдоль которого ежедневно проезжает большое количество транспорта, в том числе иногороднего.

По словам руководителя молодежного клуба Русского географического общества Арнольда Айдиняна, в лесном массиве накопилось большое количество отходов.

«Здесь необходима большая комплексная работа с привлечением всех жителей нашего города», — отметил он, призвав горожан внести свой вклад в благоустройство Пензы.
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