В Пензе состоялось торжественное мероприятие в честь 30-летия совета ветеранов Общество

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию пензенской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, состоялось в мэрии в пятницу, 14 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к собравшимся, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что ветераны играют важную роль в общественной жизни.

«Ваш яркий жизненный путь — это настоящий пример служения Отечеству и нашему любимому городу. Спасибо вам за активную гражданскую позицию, неравнодушие к проблемам нашего города. Вы помогаете мудрым советом, делитесь знаниями, опытом и представляете огромную силу, которая является основой нравственности и патриотизма», — сказал он.

Глава администрации Пензы пожелал ветеранам здоровья и успешной работы во благо жителей Пензы, после чего вручил подарки и почетные грамоты.

В рамках торжественного мероприятия Виктор Кувайцев и глава Пензы Валерий Савельев вручили участнику Великой Отечественной войны, председателю совета ветеранов Владимиру Керханаджеву компьютер и чайный сервиз, который тот передал в пользование совета, сообщает пресс-служба мэрии.