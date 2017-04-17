В Пензе пройдет конкурс военно-исторических проектов

Как сообщается в положении, презентация лучших проектов и круглый стол по итогам состоятся 17 мая по адресу: Пенза, улица Володарского, 6. Паспорта проектов необходимо подать до 10 мая.
К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты и учащиеся школ, преподаватели и учителя, ветераны войны и труда, представители СМИ.
В рамках конкурса предусмотрено семь основных номинаций. Участники смогут представить на конкурс социальные проекты, направленные на помощь ветеранам, разработки по поиску захоронений и сведений об участниках Великой Отечественной войны, тексты или видеоэкскурсии, исследования, фильмы и ролики, публикации о войне, интернет-проекты.
В рамках любой номинации можно представить сценарий или творческий отчет о военно-историческом мероприятии.
По результатам конкурса все участники получат свидетельства, а победители будут награждены дипломами лауреатов. Информация о лучших проектах будет размещена на сайте «Подвигу жить в веках!»
Оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства Пензенской области, глава реготделения Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Олег Ягов.
Сопредседателями стали директор казачьего института технологий Иван Палаткин и руководитель интернет-проекта «Подвигу жить в веках!» Ирина Маслова.
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