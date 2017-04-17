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В Пензе пройдет конкурс военно-исторических проектов

09:45 | 17.04.2017 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Межрегиональный конкурс коллективных военно-исторических проектов «Подвигу жить в веках!» пройдет в Пензе.

В Пензе пройдет конкурс военно-исторических проектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается в положении, презентация лучших проектов и круглый стол по итогам состоятся 17 мая по адресу: Пенза, улица Володарского, 6. Паспорта проектов необходимо подать до 10 мая.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты и учащиеся школ, преподаватели и учителя, ветераны войны и труда, представители СМИ.

В рамках конкурса предусмотрено семь основных номинаций. Участники смогут представить на конкурс социальные проекты, направленные на помощь ветеранам, разработки по поиску захоронений и сведений об участниках Великой Отечественной войны, тексты или видеоэкскурсии, исследования, фильмы и ролики, публикации о войне, интернет-проекты.

В рамках любой номинации можно представить сценарий или творческий отчет о военно-историческом мероприятии.

По результатам конкурса все участники получат свидетельства, а победители будут награждены дипломами лауреатов. Информация о лучших проектах будет размещена на сайте «Подвигу жить в веках!»

Оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства Пензенской области, глава реготделения Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Олег Ягов.

Сопредседателями стали директор казачьего института технологий Иван Палаткин и руководитель интернет-проекта «Подвигу жить в веках!» Ирина Маслова.
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