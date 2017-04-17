Мэр Пензы поздравил главу Саратова с юбилеем
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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил главу Саратова Валерия Сараева с юбилеем.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев пожелал коллеге дальнейших успехов в работе на благо города и его жителей.
В настоящий момент Пензу и Саратов связывают крепкие партнерские отношения. В августе 2016 года Виктор Кувайцев и Валерий Сараев подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве между двумя городами.
Сараев Валерий Николаевич родился в Аткарском районе Саратовской области 17 апреля 1962 года.
В 1982 году окончил черкасское пожарно-техническое училище МВД СССР.
В 1997 году получил диплом Саратовской высшей школы МВД России по специальности «Юриспруденция». Ему была присуждена квалификация «Юрист».
С 1979 по 2008 годы служил в государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Саратовской области.
С 2005 по 2006 годы проходил профессиональную переподготовку в Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина по программе «Государственное и муниципальное управление».
В 2009 году окончил Поволжскую академию государственной службы имени П.А. Столыпина, получил квалификацию «Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В августе 2008 года назначен первым заместителем главы администрации Волжского района Саратова.
С 2008 по 2010 годы — глава администрации Волжского района Саратова.
С 2010 года по октябрь 2014 года занимал должность главы администрации Ленинского района Саратова.
С 10 октября 2014 года исполнял обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области.
22 октября 2014 года на заседании Саратовской областной думы был утвержден в должности зампреда правительства.
1 декабря 2015 года назначен исполняющим обязанности главы администрации Саратова.
11 января 2016 года решением Саратовской городской думы был назначен на должность главы администрации муниципального образования «Город Саратов».
2 ноября 2016 года решением Саратовской городской думы избран на должность главы муниципального образования «Город Саратов».
Женат, воспитывает двоих детей.