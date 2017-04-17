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Мэр Пензы поздравил главу Саратова с юбилеем

10:49 | 17.04.2017 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил главу Саратова Валерия Сараева с юбилеем.

Мэр Пензы поздравил главу Саратова с юбилеем

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев пожелал коллеге дальнейших успехов в работе на благо города и его жителей.

В настоящий момент Пензу и Саратов связывают крепкие партнерские отношения. В августе 2016 года Виктор Кувайцев и Валерий Сараев подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве между двумя городами.

Сараев Валерий Николаевич родился в Аткарском районе Саратовской области 17 апреля 1962 года.

В 1982 году окончил черкасское пожарно-техническое училище МВД СССР.

В 1997 году получил диплом Саратовской высшей школы МВД России по специальности «Юриспруденция». Ему была присуждена квалификация «Юрист».

С 1979 по 2008 годы служил в государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Саратовской области.

С 2005 по 2006 годы проходил профессиональную переподготовку в Поволжской академии государственной службы имени П.А. Столыпина по программе «Государственное и муниципальное управление».

В 2009 году окончил Поволжскую академию государственной службы имени П.А. Столыпина, получил квалификацию «Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В августе 2008 года назначен первым заместителем главы администрации Волжского района Саратова.

С 2008 по 2010 годы — глава администрации Волжского района Саратова.

С 2010 года по октябрь 2014 года занимал должность главы администрации Ленинского района Саратова.

С 10 октября 2014 года исполнял обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области.

22 октября 2014 года на заседании Саратовской областной думы был утвержден в должности зампреда правительства.

1 декабря 2015 года назначен исполняющим обязанности главы администрации Саратова.

11 января 2016 года решением Саратовской городской думы был назначен на должность главы администрации муниципального образования «Город Саратов».

2 ноября 2016 года решением Саратовской городской думы избран на должность главы муниципального образования «Город Саратов».

Женат, воспитывает двоих детей.
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