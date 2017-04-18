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В Пензе начала работу «Школа КВН»

13:52 | 18.04.2017 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. «Школа КВН» для команд профессиональных образовательных организаций начала работу на базе дома молодежи в Пензе во вторник, 18 апреля.

В Пензе начала работу «Школа КВН»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Программа первого дня включает в себя организационное собрание, лекции и мозговой штурм. Также участники получат тему домашнего задания, на выполнение которого отводятся сутки.

В среду, 19 апреля, слушателей ждет лекция «Правила игры. Приветствие. Разминка».

На следующий день будет организована лекция «Детальная подготовка к игре. Нюансы и подводные камни». Также состоится репетиция.

Завершится «Школа КВН» отчетной игрой, которая состоится в большом зале дома молодежи в пятницу, 21 апреля, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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