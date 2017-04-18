Штраф в 15 тыс. рублей назначен за антисанитарию у магазина «Магнит» в Пензе Общество

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил АО «Тандер» штраф в размере 15 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«27 января 2017 года в ходе проведения административного расследования в отношении АО «Тандер» были выявлены нарушения. Контейнер для сбора твердых бытовых отходов от магазина «Магнит» по адресу: Пенза, улица Ладожская, 124, расположен на расстоянии 1,2 метра от стены торговой организации, заполнен более чем на 2/3 объема. Контейнер для сбора пищевых отходов был расположен в зоне разгрузки товаров», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что организация не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении торговой деятельности.