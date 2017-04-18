16:28:01 Вторник, 18 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Штраф в 15 тыс. рублей назначен за антисанитарию у магазина «Магнит» в Пензе

15:33 | 18.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил АО «Тандер» штраф в размере 15 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Штраф в 15 тыс. рублей назначен за антисанитарию у магазина «Магнит» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«27 января 2017 года в ходе проведения административного расследования в отношении АО «Тандер» были выявлены нарушения. Контейнер для сбора твердых бытовых отходов от магазина «Магнит» по адресу: Пенза, улица Ладожская, 124, расположен на расстоянии 1,2 метра от стены торговой организации, заполнен более чем на 2/3 объема. Контейнер для сбора пищевых отходов был расположен в зоне разгрузки товаров», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что организация не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении торговой деятельности.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области бывший спортсмен получил более 6 лет колонии за смерть человека Осужден бывший начальник отдела военкомата Пензенской области
В Пензе начала работу «Школа КВН» До пензенского поселка Лесной проложат новый водопровод
В Пензенской области 25 апреля пустят дополнительные электрички «Белинская — Пачелма» Жители Башмаково попросили помощи у Вадима Боринштейна
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама