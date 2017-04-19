В Пензе в будущем сквере «Бессмертного полка» начали обустраивать дорожки Общество

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Рабочие начали обустраивать основание пешеходных дорожек на территории будущего сквера «Бессмертного полка» на улице Карпинского в Пензе, которые впоследствии планируется выложить плиткой.

Фото: Penza-gorod.ru

Мэр Виктор Кувайцев лично оценил ход благоустройства в среду, 19 апреля.

Он отметил, что, несмотря не непогоду, работы не останавливаются. В частности, специалисты занимаются подготовкой территории под высадку елей и кустарников для создания живой изгороди.

На месте мэр помог решить ответственным лицам проблему с завозом материалов на стройплощадку. Он поручил директору департамента ЖКХ Пензы Андрею Скрипкину назначить специалиста, который согласует въезд техники без ущерба придомовой территории.

Предполагается, что сквер украсит тематическая выставка «Бессмертный полк в Пензе», причем фотографии будут постоянно обновляться.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, первая часть снимков займет свое место на стендах в начале мая.