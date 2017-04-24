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В Пензе 1 мая торжественно откроют летний сезон в детском парке

11:32 | 24.04.2017 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Праздничное мероприятие, посвященное открытию 196-го летнего сезона, состоится в детском парке Пензы в понедельник, 1 мая.

В Пензе 1 мая торжественно откроют летний сезон в детском парке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие рассчитано на весь день — оно начнется в 11.00 и продлится до 18.00.

«Гостей ждут выступления музыкантов, танцоров и учащихся детских музыкальных школ. На аллеях парка будут проходить выставки работ учащихся детской художественной школы №2 и студии семейного творчества «Конфетти». Принять совместное участие в показе-дефиле джинсовой одежды смогут мамы вместе с детьми», — сообщили ИА «PenzaNews» в администрации ЦПКиО имени В.Г. Белинского, в структуру которого входит детский парк.

В учреждении добавили, что для детей постарше будет организована выставка снаряжения и оборудования для пейнтбола, пройдет мастер-класс по метанию ножей.

Также в этот день будут подведены итоги фотовыставки «Маленькие друзья парка».
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