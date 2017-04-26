В Пензе прокуратура усмотрела в действиях Минюста нарушения прав НКО Общество

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила факт неразмещения региональным управлением Минюста России сведений о трех плановых проверках некоммерческих организаций в соответствующий реестр.

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«В этой связи в отношении самого органа контроля прокуратурой области проведена проверка, в ходе которой факт неразмещения сведений подтвердился. Кроме того, было установлено, что распоряжения о проверках не соответствовали утвержденной Минэкономразвития России типовой форме и не содержали всей необходимой информации, предусмотренной законодательством», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что это послужило основанием для внесения начальнику управления Минюста России по Пензенской области Елене Канашкиной представления и возбуждения в отношении ответственного лица дела по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ «Нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети Интернет».

«Представление и административное дело находятся на рассмотрении», — отметила собеседница агентства.