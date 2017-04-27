Валерий Лидин взял на контроль решение проблем, озвученных в ходе приема граждан в Пензе Общество

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин взял на контроль решение проблем, с которыми жители обратились к нему в ходе приема граждан, состоявшегося в общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в четверг, 27 апреля.

Фото: Zspo.ru

Первой свою просьбу озвучила внучка вдовы участника Великой Отечественной войны из Пензы. Девушка пояснила, что ее пожилая бабушка не может самостоятельно передвигаться по квартире из-за болезни, поэтому необходима инвалидная коляска, а приобрести ее нет возможности.

Валерий Лидин сразу же созвонился с заместителем управляющего реготделения фонда соцзащиты населения, который пояснил, что коляски поступят в область не раньше, чем через месяц.

«Мы будем действовать по-другому — решим этот вопрос через региональное отделение партии «Единая Россия». Думаю, к празднику Победы, к 9 Мая, коляску Вашей бабушке доставим», — сказал лидер пензенских единороссов.

Другое обращение поступило от жителей Малой Валяевки, которые хотели бы установить детскую игровую площадку в рамках программы «Комфортная среда».

Они отметили, что, услышав о проекте «Наш двор», который реализует «Единая Россия», направили письмо председателю партии и получили в ответ одобрение. С Валерием Лидиным они намеревались обсудить конкретные вопросы, касающиеся обустройства площадки.

Председатель Законодательного собрания региона предложил встретиться на месте после майских праздников, чтобы определиться с местом и игровыми элементами.

«Решать это должны вы, жители села. После соблюдения всех необходимых процедур, в соответствии с законодательством о госзакупках, будет определен исполнитель госконтракта, и начнутся работы по строительству площадок в Пензе и области. Обязательно учтем вашу просьбу и постараемся ее выполнить», — сказал спикер регионального парламента.

Он добавил также, что проект «Наш двор» получил поддержку из федерального бюджета.

«Проект рассчитан не на один год. В течение нескольких лет его реализации игровые площадки появятся во многих дворах Пензы и других городах области, в селах и поселках, в зависимости от поступивших от граждан заявок», — пояснил Валерий Лидин.

С похожей просьбой на прием пришли жильцы дома №155, расположенного на улице Суворова в Пензе, которые подали заявку на строительство детской площадки еще в прошлом году, но в программу на 2017 год двор не вошел.

По информации управления ЖКХ Пензы, причина заключается в конфликте между жильцами — до настоящего времени большинство из них не согласились на обустройство территории.

Валерий Лидин, внимательно выслушав людей, предложил лично встретиться с жильцами, чтобы разобраться в ситуации и понять, действительно ли им нужна детская площадка.

«Пока не будет согласия между вами, жителями, не будет и площадки. Вы поймите, все решает общее собрание жильцов. Проведем собрание и решим», — сказал он.

Также за содействием своей проблемы к секретарю реготделения «Единой России» обратились жители села Камыши-Хвощи, которые попросили оказать содействие в строительстве дороги и организации транспортного сообщения.

Как пояснил Валерий Лидин, строительство дороги запланировано на 2018 год.

«По транспорту будем решать. Ваш вопрос возьму на личный контроль», — пообещал он.

Также в ходе приема поступили обращения, касающиеся проведения капитального ремонта жилого дома и установки стационарного телефона в частном доме. Все они приняты к исполнению.