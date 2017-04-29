В Пензе представители власти навестили могилу экс-губернатора Василия Бочкарева Общество

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Представители власти навестили могилу экс-губернатора, бывшего члена Совета Федерации РФ Василия Бочкарева на Ново-Западном кладбище Пензы в 68-ю годовщину со дня его рождения, 29 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди тех, кто пришел почтить память российского государственного, политического и общественного деятеля, были заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

«Были на могиле Василия Кузьмича Бочкарева, сегодня у него день рождения. Став губернатором, я очень хорошо понимаю, насколько ему было сложно», — написал Иван Белозерцев в своем «Твиттере» после посещения кладбища.

Были на могиле Василия Кузьмича Бочкарева,сегодня у него день рождения.Став губернатором я очень хорошо понимаю,насколько ему было сложно. pic.twitter.com/kaDgkbPJBp — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) April 29, 2017

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василий Бочкарев скончался после тяжелой продолжительной болезни 22 июня 2016 года. Он похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища.