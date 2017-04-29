14:01:59 Суббота, 29 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе представители власти навестили могилу экс-губернатора Василия Бочкарева

10:13 | 29.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Представители власти навестили могилу экс-губернатора, бывшего члена Совета Федерации РФ Василия Бочкарева на Ново-Западном кладбище Пензы в 68-ю годовщину со дня его рождения, 29 апреля.

В Пензе представители власти навестили могилу экс-губернатора Василия Бочкарева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди тех, кто пришел почтить память российского государственного, политического и общественного деятеля, были заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

«Были на могиле Василия Кузьмича Бочкарева, сегодня у него день рождения. Став губернатором, я очень хорошо понимаю, насколько ему было сложно», — написал Иван Белозерцев в своем «Твиттере» после посещения кладбища.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василий Бочкарев скончался после тяжелой продолжительной болезни 22 июня 2016 года. Он похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой женщина перевела мошенникам 120 тыс. рублей В Пензе стартовал песенный марафон «Мир. Май. Музыка»
Три молодых человека из Пензы пройдут стажировку в Госдуме Пензенская «Империя» примет участие в отборочном туре Кубка России по регби-7
Владимир Холзинев переизбран председателем правления пензенского отделения РСВА Фонтан в пензенском сквере «Журавли» включат к 9 Мая
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама