В Пензе представители власти навестили могилу экс-губернатора Василия Бочкарева
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Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Представители власти навестили могилу экс-губернатора, бывшего члена Совета Федерации РФ Василия Бочкарева на Ново-Западном кладбище Пензы в 68-ю годовщину со дня его рождения, 29 апреля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Среди тех, кто пришел почтить память российского государственного, политического и общественного деятеля, были заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.
«Были на могиле Василия Кузьмича Бочкарева, сегодня у него день рождения. Став губернатором, я очень хорошо понимаю, насколько ему было сложно», — написал Иван Белозерцев в своем «Твиттере» после посещения кладбища.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василий Бочкарев скончался после тяжелой продолжительной болезни 22 июня 2016 года. Он похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища.