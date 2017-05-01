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Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда

09:26 | 01.05.2017 | Общество

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Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Праздником весны и труда, который отмечается в понедельник, 1 мая.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пензенцев во все времена отличали трудолюбие, доброжелательность и готовность созидать. Благодаря жителям Пенза сегодня — современный, динамично развивающийся город. Все, чем мы можем гордиться, сотворили умелые руки, ум и воля многих поколений наших земляков, для которых труд был смыслом жизни, основой чести и достоинства», — отметил мэр.

Он выразил благодарность ветеранам труда, которые внесли большой вклад в развитие города, сохранили и приумножили производственный потенциал, передали подрастающему поколению профессиональные традиции.

«Наша талантливая, инициативная, целеустремленная молодежь достойно приняла эстафету старших товарищей. Добросовестное отношение к делу, творческий подход к решению задач являются залогом настоящих и будущих успехов пензенцев. От всей души желаю, чтобы работа всегда приносила радость, обеспечивая достойную жизнь вам и вашим семьям. Счастья вам, дорогие земляки, добра и светлой весны!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.
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