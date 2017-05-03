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В Пензе 9 мая изменятся маршруты движения общественного транспорта

10:07 | 03.05.2017 | Общество

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Маршруты движения общественного транспорта будут изменены в связи с проведением мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в предстоящий вторник, 9 мая.

В Пензе 9 мая изменятся маршруты движения общественного транспорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения будут действовать с 8.30 до окончания традиционной легкоатлетической эстафеты, которое намечено на 16.00.

Так, движение троллейбусов №1, №8 и №9 будет приостановлено, а троллейбусы №2 будут следовать до площади «Дружбы» на улице Суворова. Троллейбусы №6 с улицы Суворова будут двигаться по проспекту Строителей и далее по маршруту.

Кроме того, с изменениями будут следовать автобусы большого и малого классов:

№66 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршруту в обоих направлениях;

№89 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Луначарского и далее по маршруту в обоих направлениях;

№44 и №70 — с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам в обоих направлениях;

№2А, №29 и №81 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

№1Т — с улицы Пушкина по улицам Кулакова — Гагарина и далее по маршруту в обоих направлениях;

№55 — с улицы Луначарского по улицам Гагарина — Суворова — 8 Марта и далее по маршруту в обоих направлениях;

№2Т — с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Крупской — Гагарина — Суворова и далее по маршруту;

№№13, 16, 68 и 75 — с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Луначарского и далее по маршрутам в обоих направлениях;

№ 77 — при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Беляева — проспект Победы и далее по маршруту, а при движении с проспекта Строителей — по улицам 8 Марта — Карпинского и далее по маршруту;

№ 80 — при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта — Суворова и далее по маршруту в обоих направлениях;

№59 — с улицы Гагарина по улице Луначарского и далее по маршруту в обоих направлениях.
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