В Пензе суд признал законным штраф компании «Просто займы» за ущемление прав потребителей Общество

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области оставил в силе постановление регионального управления Роспоребнадзора, которым ООО «Микрофинансовая компания «Просто займы» оштрафована на 10 тыс. рублей за ущемление прав потребителей.

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Согласно тексту решения суда, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», ООО «МК «Просто займы» просило признать постановление Роспотребнадзора от 30 ноября 2016 года незаконным и отменить его. По мнению представителей фирмы, оно было вынесено при отсутствии события и состава правонарушения, так как условия, ущемляющие права потребителей, не действовали и были отменены в одностороннем порядке 1 августа 2016 года. Кроме того, общество считает совершенное правонарушение малозначительным.

Установлено, что 15 мая 2016 года «Просто займы» заключило договор с клиентом, в соответствии с которым ему предоставлялся заем в 2 тыс. рублей под 730% годовых, а заемщик взял на себя обязательство возвратить деньги и проценты однократно единовременно в размере 3 тыс. 200 рублей в срок до 14 июня.

Во втором случае заем в размере 5 тыс. рублей под 730% годовых был выдан 21 июля, при этом клиент обязался выплатить единовременно 8 тыс. рублей в срок до 20 августа.

В договорах прописано, что в качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору потребительского микрозайма применяется неустойка в виде пени в размере 6%, начисление которой происходит с первого дня ненадлежащего исполнения обязательств.

Кроме того, согласно документам, у заемщика отсутствовала возможность запрета уступки обществом третьим лицам прав по договору.

По результатам рассмотрения дела, суд счел выводы управления Роспотребнадзора по Пензенской области обоснованными и не нашел признаков малозначительности правонарушения.

В связи с этим требования ООО «МК «Просто займы» оставлены без удовлетворения.

На решение Арбитражного суда Пензенской области компания подала апелляционную жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение дела назначено на 31 мая.