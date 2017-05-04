14:59:12 Четверг, 4 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе предприниматель оштрафован на 75 тыс. рублей за перевозку двух лишних пассажиров

08:59 | 04.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. 32-летний индивидуальный предприниматель заплатит 75 тыс. рублей за двух лишних пассажиров в маршрутке №6 в Пензе.

В Пензе предприниматель оштрафован на 75 тыс. рублей за перевозку двух лишних пассажиров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«16 марта в 7.20 на проспекте Строителей микроавтобус предпринимателя «ГАЗель Next», следовавший по маршруту №6, проверили сотрудники территориального управления Ространснадзора и ГИБДД. Оказалось, что вместо разрешенных 19 пассажиров в нем ехал 21», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве подчеркнули, что предприниматель свою вину не признал.

«Он пояснил, что с водителем проводился инструктаж, и тот был в курсе, что строго запрещается осуществлять перевозку пассажиров свыше регламентированной заводом-производителем вместимости», — добавили в управлении.

В МГУАН отметили, что суд посчитал эти доводы несостоятельными.

«Перевозчик должен был принять все зависящие от него, достаточные и своевременные меры для соблюдения требований законодательства. Учитывая, что предприниматель уже привлекался к ответственности за совершение подобного административного правонарушения, получал предупреждение и был оштрафован на 37 тыс. 500 рублей, на этот раз судья назначил ему наказание в виде штрафа в 75 тыс. рублей», — резюмировали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
«МегаФон» разработал комплексное предложение для онлайн-касс В пензенских больницах пройдет «День акушера-гинеколога»
В Пензе стартовала спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий Вырвавший из рук мужчины пакет со спиртным житель Белинского района осужден условно
Мэр Пензы предложил привлечь Александра Калашникова к контролю за ремонтом дорог Жительница Городищенского района осуждена за попытку незаконного получения маткапитала
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама