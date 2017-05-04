В Пензе предприниматель оштрафован на 75 тыс. рублей за перевозку двух лишних пассажиров Общество

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. 32-летний индивидуальный предприниматель заплатит 75 тыс. рублей за двух лишних пассажиров в маршрутке №6 в Пензе.

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«16 марта в 7.20 на проспекте Строителей микроавтобус предпринимателя «ГАЗель Next», следовавший по маршруту №6, проверили сотрудники территориального управления Ространснадзора и ГИБДД. Оказалось, что вместо разрешенных 19 пассажиров в нем ехал 21», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве подчеркнули, что предприниматель свою вину не признал.

«Он пояснил, что с водителем проводился инструктаж, и тот был в курсе, что строго запрещается осуществлять перевозку пассажиров свыше регламентированной заводом-производителем вместимости», — добавили в управлении.

В МГУАН отметили, что суд посчитал эти доводы несостоятельными.

«Перевозчик должен был принять все зависящие от него, достаточные и своевременные меры для соблюдения требований законодательства. Учитывая, что предприниматель уже привлекался к ответственности за совершение подобного административного правонарушения, получал предупреждение и был оштрафован на 37 тыс. 500 рублей, на этот раз судья назначил ему наказание в виде штрафа в 75 тыс. рублей», — резюмировали в пресс-службе.