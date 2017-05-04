В Пензе пройдет выставка «Инноваториум» Общество

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Выставка инновационно-технического творчества детей и молодежи «Инноваториум» состоится на базе киноконцертного зала «Пенза» 12 и 13 мая.

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На ней будут представлены несколько тематических площадок. Среди них — «ЦМИТ», на которой будут демонстрироваться оборудование и возможности пензенских центров инновационного творчества, а также «Музеи занимательных наук», где будут выставлены экспонаты музеев, предоставляющие возможность окунуться в мир научных знаний, современных высокотехнологичных изобретений и уникальных природных явлений.

На площадке «Роботы» можно будет пожать руку робота и увидеть последние разработки пензенских робототехников, а на «Дизайне» — ознакомиться с российскими и зарубежными рекламными плакатами разных времен, начиная от 1880-х годов до современности.

Также гости выставки смогут принять участие в «Научном шоу», где они проведут химические опыты и научные эксперименты.

Кроме того, посетители смогут принять участие в современном процессе съемки на площадке «Видео», познакомиться с проектами программ «PROдвижение» и «1000-list-nick», узнать о современных разработках пензенских предприятий и сделать фото в «Фотозоне», сообщается на сайте регионального Минпрома.