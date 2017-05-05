В Пензе суд признал право женщины на пользование комнатой в бывшем общежитии «РЖД» Общество

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы признал за бывшей работницей компании «Российские железные дороги» право пользования на условиях социального найма комнатой в бывшем общежитии «РЖД», которое сначала было передано в муниципальный специализированный жилой фонд, а затем исключено из него.

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«Женщина указала в иске, что находилась в трудовых отношениях с ОАО «РЖД». Компания передала ей в безвозмездное пользование одно койко-место в комнате на двоих в общежитии. Впоследствии организация безвозмездно передала общежитие управлению муниципальным имуществом администрации Пензы. Постановлением мэра общежитие было исключено из состава муниципального специализированного жилого фонда и стало жилым помещением. Между тем с 1989 года женщина жила и была зарегистрирована в данной комнате. Изначально они проживали там вдвоем с коллегой, но та уже умерла», ― сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда.

Он добавил, что женщина обратилась в мэрию с заявлением о заключении с ней договора соцнайма, однако ей было отказано, поскольку документов о пользовании всей комнатой ею не представлено.

«В судебном заседании установлено, что женщина является основным квартиросъемщиком, пользуется жилым помещением одна. В соответствии с нормами действующего законодательства, данная комната площадью 13,8 кв. метров предназначена для проживания одного человека», ― пояснил собеседник агентства.

По его словам, суд учел тот факт, что истица была вселена в спорную комнату в 1989 году, зарегистрирована там же по месту жительства, то есть помещение ей передано до принятия Жилищного кодекса РФ.

«Решение не вступило в законную силу», ― отметил представитель суда.