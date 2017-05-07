16:31:22 Воскресенье, 7 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэр Пензы поздравил работников и ветеранов отраслей связи с Днем радио

09:32 | 07.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников и ветеранов радиовещания и отраслей связи с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 7 мая.

Мэр Пензы поздравил работников и ветеранов отраслей связи с Днем радио

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нашу жизнь невозможно представить без телефонной связи, радио, телевидения и интернета. Эти средства коммуникации оперативно доносят до адресатов необходимую информацию, позволяют находиться в курсе всех происходящих в мире событий. Своим трудом вы во многом определяете стиль и ритм жизни современного человека, способствуете социально-экономическому развитию общества», — отметил мэр.

Он выразил уверенность в том, что благодаря высокому профессионализму, ответственности и добросовестности работников отрасли непрерывно будет расширяться спектр телекоммуникационных услуг и повышаться их качество.

«В этот праздничный день желаю нынешним сотрудникам, а также ветеранам всех отраслей связи, радио и телевидения доброго здоровья, счастья, успехов, оптимизма и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
Актуальное
Читайте также
В детском парке Пензы исполнили песни военных лет Под Пензой разбился молодой мотоциклист
В Пензе завершаются последние приготовления к празднованию Дня Победы В Башмаковском районе иномарка насмерть сбила пешехода
В Пензе установлена личность девушки, похитившей телефон у незнакомца на автовокзале В Пензенской области из дачного дома украли ковры, два DVD-плеера и ТВ-приставку
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама