Мэр Пензы поздравил работников и ветеранов отраслей связи с Днем радио Общество

Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников и ветеранов радиовещания и отраслей связи с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 7 мая.

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«Нашу жизнь невозможно представить без телефонной связи, радио, телевидения и интернета. Эти средства коммуникации оперативно доносят до адресатов необходимую информацию, позволяют находиться в курсе всех происходящих в мире событий. Своим трудом вы во многом определяете стиль и ритм жизни современного человека, способствуете социально-экономическому развитию общества», — отметил мэр.

Он выразил уверенность в том, что благодаря высокому профессионализму, ответственности и добросовестности работников отрасли непрерывно будет расширяться спектр телекоммуникационных услуг и повышаться их качество.

«В этот праздничный день желаю нынешним сотрудникам, а также ветеранам всех отраслей связи, радио и телевидения доброго здоровья, счастья, успехов, оптимизма и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.