Мэр Пензы призвал систематически косить траву в течение лета Общество

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов Пензы обратить особое внимание на состояние газонов и в течение лета регулярно инициировать работы по покосу травы.

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«Делать это систематически в течение всего лета, без отдельных напоминаний. Техника в городе для этого есть. Должна быть видна работа», — сказал он в ходе оперативного совещания утром в среду, 10 мая.

Глава администрации города также призвал обустраивать газоны таким образом, чтобы уровень газона был ниже бордюрного камня.

«Земля на газонах, как мы уже неоднократно обсуждали, должна быть ниже бордюрного камня, чтобы вместе с осадками она не попадала на тротуары», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.