В Пензе троллейбусы №№1, 2 и 6 временно изменят маршрут Общество

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Схема движения троллейбусов №№1, 2 и 6 будет временно изменена на период с 11 по 31 мая в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на тепломагистрали вблизи жилого дома №24 на проспекте Победы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Троллейбусы №1 «Площадь Маршала Жукова — улица Северная» будут направлены с улицы Карпинского по проспекту Победы, улицам Беляева, Циолковского, Леонова, Гагарина, Ленина, проспекту Победы, улице Карпинского и далее по маршруту. Заезд на Северную поляну они осуществлять не будут», — пояснили в администрации города.

В пресс-службе добавили, что троллейбусы №2 «Кривозерье — центр искусств» с улицы Коммунистической будут следовать на проспект Победы, улицы Беляева, Циолковского, Леонова, Гагарина, Ленина, на проспект Победы, улицу Коммунистическую и далее по маршруту.

«Движение троллейбусов №6 «Запрудный — Кривозерье» будет осуществляться по улицам Беляева, Циолковского, Леонова, Гагарина, Ленина, проспекту Победы, улице Карпинского и далее по маршруту», — сказали в мэрии.