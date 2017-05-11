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В Пензе компания оштрафована за тараканов в магазине «Застава»

10:41 | 11.05.2017 | Общество

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 18 тыс. рублей назначено ООО «Застава» за живых тараканов и следов их жизнедеятельности в магазине, расположенном на улице 65-летия Победы, 3Б, в Пензе.

В Пензе компания оштрафована за тараканов в магазине «Застава»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«16 декабря при осмотре помещения магазин были обнаружены живые особи тараканов и следы их жизнедеятельности под холодильным оборудованием с молочной продукцией в торговом зале», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что компания не согласилась с постановлением Первомайского районного суда о назначении штрафа.

«Представитель ООО «Застава» подал в Пензенский областной суд жалобу, указывая, что фотографии, на которых зафиксированы особи тараканов, были сделаны не в данном магазине — на них не имеется идентифицирующих признаков, по которым можно понять, где именно сделаны фото», — добавили в управлении.

В пресс-службе отметили, что, проверив материалы дела и доводы жалобы, выслушав объяснения сторон, судья облсуда признал постановление районного суда законным и обоснованным.
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