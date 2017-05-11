В Пензе 12 мая пройдет танцевальный флешмоб «Сохрани жизнь! #SlowDown!» Общество

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Танцевальный флешмоб «Сохрани жизнь! #SlowDown!» пройдет на площади перед пензенским областным драматическим театром имени А.В. Луначарского в рамках четвертой глобальной недели безопасности в предстоящую пятницу, 12 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он будет организован сотрудниками Госавтоинспекции, детско-юношеским центром «Спутник» и студентами пензенского колледжа искусств.

Кроме того, на площади будут организованы мини-соревнования «Безопасное колесо!», где дети покажут свои силы в фигурном вождении велосипеда, практическом оказании первой помощи и выполнят задания на знание дорожных знаков.

После всех испытаний будут определены победители, которым вручат сувениры от Госавтоинспекции.

Кроме того, участникам мероприятия будет предложено ответить на два вопроса: «Что принесет выбор разумной скорости?» и «Какую цену, возможно, придется заплатить за неоправданный риск?». На плакате с весами «Разумная скорость — Риск» участники акции напишут свои аргументы на соответствующем символе — желтой или серой монетке, после чего прикрепят его на нужную чашу, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.