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В Пензе 12 мая пройдет танцевальный флешмоб «Сохрани жизнь! #SlowDown!»

11:18 | 11.05.2017 | Общество

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Танцевальный флешмоб «Сохрани жизнь! #SlowDown!» пройдет на площади перед пензенским областным драматическим театром имени А.В. Луначарского в рамках четвертой глобальной недели безопасности в предстоящую пятницу, 12 мая.

В Пензе 12 мая пройдет танцевальный флешмоб «Сохрани жизнь! #SlowDown!»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он будет организован сотрудниками Госавтоинспекции, детско-юношеским центром «Спутник» и студентами пензенского колледжа искусств.

Кроме того, на площади будут организованы мини-соревнования «Безопасное колесо!», где дети покажут свои силы в фигурном вождении велосипеда, практическом оказании первой помощи и выполнят задания на знание дорожных знаков.

После всех испытаний будут определены победители, которым вручат сувениры от Госавтоинспекции.

Кроме того, участникам мероприятия будет предложено ответить на два вопроса: «Что принесет выбор разумной скорости?» и «Какую цену, возможно, придется заплатить за неоправданный риск?». На плакате с весами «Разумная скорость — Риск» участники акции напишут свои аргументы на соответствующем символе — желтой или серой монетке, после чего прикрепят его на нужную чашу, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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