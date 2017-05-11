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В Пензе в квартире на улице Володарского обнаружен труп мужчины

13:16 | 11.05.2017 | Общество

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Тело мужчины 1962 года рождения без видимых признаков насильственной смерти обнаружено в доме на улице Володарского в Пензе.

В Пензе в квартире на улице Володарского обнаружен труп мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«10 мая в 23.05 в поисково-спасательную службу поступила информация, что в квартире, расположенной на первом этаже, через окно видно мужчину без признаков жизни, а сотрудники полиции не имеют возможности попасть внутрь для выяснения обстоятельств случившегося», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что спасатели, используя слесарный инструмент, проникли в квартиру через окно и открыли входную дверь изнутри, обеспечив доступ полицейских.

Причина смерти мужчины устанавливается.
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