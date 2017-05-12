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В Пензе пройдет трехдневный фестиваль «Мотовесна VII»

15:27 | 12.05.2017 | Общество

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Международный байк-рок фестиваль «Мотовесна VII» пройдет на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Аист» в пензенском поселке Мичуринском с 19 по 21 мая.

В Пензе пройдет трехдневный фестиваль «Мотовесна VII»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В первый день фестиваля концертная программа начнется в 19.00. Перед собравшимися выступят группы «Lease Heaven», «Врата», «Lascala» и «Тролль гнет ель», при этом номера музыкантов будет чередоваться с конкурсами.

На субботу, 20 мая, запланирован мотопробег из Пензы до места проведения фестиваля. Сбор колонны у торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» намечен на 11.00, а выезд — на 12.30.

Во второй день выступят музыкальные группы «The ВдробоGuns», «AliceBlue», «Stonehand», «Catharsis», «Черный обелиск» и «Easy dizzi». Также свое шоу представят артисты театра огня «Агни кай».

Как сообщила ИА «PenzaNews» один из координаторов фестиваля Виктория Мушкова, также в пятницу и в субботу на фестивале будет организовано посещение музея советских мотоциклов.
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