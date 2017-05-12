В Пензе пройдет форум педагогических студотрядов Общество

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. 100 бойцов примут участие в V областном форуме студенческих педагогических отрядов, который пройдет на базе дома молодежи в Пензе в предстоящие выходные, 13 и 14 мая.

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В рамках мероприятия пройдут мастер-классы от приглашенных специалистов, а также самих бойцов студенческих отрядов. Кроме того, будут организованы дискуссионные и интерактивные площадки по актуальным вопросам организации детского отдыха и работы педагогических отрядов.

Основным мероприятием форума станет очный этап конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд», который проверит готовность бойцов к целине.

В рамках конкурса пройдет тестирование бойцов и кандидатов по основным знаниям работы вожатого в детском оздоровительном лагере, выступление агитбригад «Вступай в отряд!» и презентация тематических дней с различными формами работы.

Также на форуме состоятся практические занятия на применение знаний психологии и педагогики при решении смоделированных ситуаций «Детский лагерь online», вечер вожатских легенд и песен «Красивое сердце».

Кроме того, будут разработаны заповеди современных вожатых, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.