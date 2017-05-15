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Житель Пензы через суд взыскал с квартиросъемщика задолженность и деньги на ремонт

15:58 | 15.05.2017 | Общество

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил исковые требования жителя города о расторжении договора найма жилого помещения и взыскании с квартиросъемщика задолженности и средств на ремонт испорченного имущества.

Житель Пензы через суд взыскал с квартиросъемщика задолженность и деньги на ремонт

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«14 мая 2016 года между супругой истца и ответчиком был заключен договор найма жилого помещения сроком до 13 апреля 2017 года с ежемесячной оплатой в размере 10 тыс. рублей, а также оплатой коммунальных платежей. Нанимателем с ноября не исполнялись обязательства по оплате за наем жилого помещения, за услуги по его содержанию и коммунальные услуги, а также по содержанию помещения, имущества и оборудования в исправном состоянии», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда.

Он уточнил, что задолженность по договору найма на 1 февраля составила 39 тыс. 291 рубль.

«Кроме того, в ноябре в ходе осмотра квартиры истцом было установлено, что во всех комнатах испорчены обои, напольное покрытие, кухонный гарнитур, натяжной потолок, сломаны межкомнатные двери, сантехника, вырваны оконные откосы», — добавил собеседник агентства.

По его словам, 30 ноября истец вручил ответчику претензию о расторжении договора в одностороннем порядке в связи с неисполнением условий договора, однако ответчик до настоящего времени жилое помещение не освободил, имеющийся долг не погасил.

«Согласно отчету об оценке независимого эксперта, рыночная стоимость работ и материалов, необходимых для устранения ущерба, причиненного отделке и имуществу квартиры, составила 302 тыс. рублей», — отметил представитель суда.

Он пояснил, что суд удовлетворил все исковые требования и взыскал с ответчика задолженность по содержанию жилого помещения и коммунальным услугам — 39 тыс. 291 рубль, в счет возмещения материального ущерба — 302 тыс. рублей, расходы по оплате независимого оценщика — 4 тыс. рублей, а также госпошлину.

«Решение не вступило в законную силу», — резюмировал собеседник агентства.
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