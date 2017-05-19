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В Пензе планируется вновь открыть вытрезвители

12:31 | 19.05.2017 | Общество

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Специализированные учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, планируется вновь открыть в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе планируется вновь открыть вытрезвители

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В минувший четверг, 18 мая, делегация Пензы, которую возглавил вице-мэр Владимир Попков, посетила Нижний Новгород с целью изучения опыта создания подобного специализированного учреждения.

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Представители Пензы ознакомились с деятельностью автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда», сотрудники которого помогают лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не нуждающимся в медицинской помощи.
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