В Пензе планируется вновь открыть вытрезвители Общество Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Специализированные учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, планируется вновь открыть в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В минувший четверг, 18 мая, делегация Пензы, которую возглавил вице-мэр Владимир Попков, посетила Нижний Новгород с целью изучения опыта создания подобного специализированного учреждения. Читайте также

Глава пензенского УМВД сожалеет о ликвидации вытрезвителей Представители Пензы ознакомились с деятельностью автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда», сотрудники которого помогают лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не нуждающимся в медицинской помощи. Нашли ошибку в тексте?

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