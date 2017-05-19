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В Пензу на олимпиаду курсантов прибыла делегация во главе с замминистра обороны РФ

13:56 | 19.05.2017 | Общество

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Делегация военных во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генералом армии Дмитрием Булгаковым прибыла в Пензу для участия в закрытии III международной олимпиады курсантов в пятницу, 19 мая.

В Пензу на олимпиаду курсантов прибыла делегация во главе с замминистра обороны РФ

Фото: Pnzreg.ru

В состав делегации также вошли председатель комитета Госдумы ФС РФ по обороне Владимир Шаманов, начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников, начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Николай Паршин.

В сопровождении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева они осмотрели на площади Ленина выставку вооружения, военной и специальной техники и продукции предприятий военно-промышленного комплекса региона, а также пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

На выставке представлено ракетно-артиллерийское вооружение, а также военно-техническое имущество служб материально-технического обеспечения.

Члены делегации также примут участие в церемонии закрытия III международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по информатике, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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