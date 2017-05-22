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Чествование победительницы «WorldSkills Russia» пройдет в Пензе 23 мая

12:19 | 22.05.2017 | Общество

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Чествование студентки пензенского социально-педагогического колледжа Маргариты Любимовой, которая стала победительницей V национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»), состоится во вторник, 23 мая.

Чествование победительницы «WorldSkills Russia» пройдет в Пензе 23 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На торжественной церемонии, которая состоится в пензенском социально-педагогическом колледже в 12.00, будут присутствовать также наставницы студентки — Ольга Перегудова, Ирина Колокольникова и Анна Коршунова.

Студентка четвертого курса Маргарита Любимова стала победительницей в компетенции «Физическая культура и спорт». Вместе с ней за победу в номинации боролись представители Самарской и Оренбургской областей, Москвы, Краснодарского и Красноярского краев и республики Татарстан, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» прошел с 16 по 18 мая в Краснодаре. В соревнованиях по 109 компетенциям приняли участие более 1 тыс. 300 студентов колледжей и школьников. Работу молодых специалистов оценивали более 1 тыс. 600 экспертов. В рейтинг медального зачета по итогам чемпионата вышли команды 51 региона, в том числе Пензенская область.
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