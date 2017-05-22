В Пензе предпринимательница оштрафована за приготовление шашлыка вблизи жилого дома Общество

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей назначено индивидуальному предпринимателю, которая допустила приготовление шашлыка в непосредственной близости от жилого дома №3 на улице Добролюбова в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, расстояние от помещения на улице Добролюбова, 1А, где был размещен мангал, до ближайшего жилого дома на момент проверки, проведенной 13 апреля, составляло 36 метров при минимальном допустимом 50 метров.

«Таким образом, индивидуальный предприниматель не обеспечила соблюдение требований санитарного законодательства при размещении помещения для приготовления шашлыка, допустила нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению», — добавили в ведомстве.