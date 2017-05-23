На ремонт дорог в Пензе во вторник выйдет 21 бригада Общество Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. 21 бригада будет ремонтировать дороги в Пензе во вторник, 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Так, сотрудники ООО «Лидер» будут работать на улицах Тепличной, Львовской и Мереняшева. Работники ООО «Арстрой» займутся ремонтом дороги в переулке Мотоциклетном, а сотрудники ООО «Автодорога» — на улицах Пушкина, Бекешской и Кулакова. Бригада ООО «Градстрой» будет задействована на улице Ферганской, ООО «ДСУ» — на проспекте Победы, ООО «Магистраль» — на улице Беляева. «Пензадормост» будет трудиться на улицах Саранской, Каракозова, Краснова, Аустрина, Совхозной, Островского, Гагарина. На улице Токарной будет работать бригада ООО «Жилдорсервис», на улице Терешковой — ООО «Градстрой», на улице Мира — ООО «Пензадорстрой», на улицах Кулибина и Лазо — ООО «ЭлитРивал». Нашли ошибку в тексте?

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